Путин поменял командующего Черноморским флотом

Указом президента Российской Федерации вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич назначен командующим Черноморским флотом, сообщает 26 июня пресс-служба Минобороны России.

"Адмирал Александр Викторович Витко, ранее командовавший Флотом, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота", – говорится в сообщении о дальнейшей судьбе его предшественника.

Вице-адмирал Александр Алексеевич Моисеев, Герой Российской Федерации, родился 16 апреля 1962 года в посёлке Борское Гвардейского района Калининградской области. Выпускник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А. С. Попова 1987 года (г. Санкт-Петербург). В 2003 году окончил с отличием Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. В 2011 году с отличием и медалью окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Более 29 лет офицерской службы прошел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами. Службу на Северном флоте завершил в должности начальника штаба – первого заместителя командующего Северным флотом. В ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

Указом президента Российской Федерации от 14 февраля 2011 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану 1-го ранга Моисееву Александру Алексеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». Награжден 2 орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, ведомственными орденами и медалями.