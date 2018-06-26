Cвященников хотят оградить от мирских проверок условий труда

В Госдуму внесли законопроект, который освобождает служителей культа от действия закона «О специальной оценке условий труда». Сейчас за его нарушения сотрудники трудовой инспекции штрафуют на 80 тысяч рублей.

В религиозных организациях считают, что их труд невозможно регулировать законодательно, а также применять к нему стандартные оценки, поэтому в России необходим закон, прописывающий отношения церквей и трудовых инспекций.

«Оценка условий служения клириков и религиозного персонала, то есть алтарников, певчих, пономарей, не может регулироваться законодательством и осуществляться сторонними организациями», – цитирует 26 июня юридическую службу Московского патриархата издание «Коммерсантъ».

Законопроект, предусматривающий отмену действия закона «О специальной оценке условий труда» для священнослужителей, внесен в Госдуму депутатами Ярославом Ниловым из ЛДПР и Ольгой Тимофеевой из «Единой России». В своем комментарии Нилов отметил, что подчас служители культа работают в условиях, которые сложно оценить законом.

Инициатива нашла поддержку и у представителей других конфессий. Так, зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов и раввин Зиновий Коган высказались в ее пользу.

В Минтруда отметили, что пока никаких документов по законопроекту они не получили.