Правительство Петербурга обвинили в интригах вместо работы

Представитель Законодательного собрания Петербурга в Смольном Михаил Бродский выступил на заседании правительства 26 июня. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», он обвинил чиновников в интригах.

Выступить Бродский решил в рамках обсуждения вопроса об экономической стратегии развития Петербурга к 2035 году. Он отметил, что в ЗакСе изучают проект указанного документа, и неожиданно напомнил о запросе депутата Марии Щербаковой, которая неделю назад жаловалась на плохое обеспечение ее депутатской приемной.

«Этот запрос поддержали 42 депутата. Насколько я знаю, у всех похожие проблемы наблюдаются. Меня попросили обратиться за содействием», – отметил Бродский, добавив, что считает нужным изменить постановление правительства, которое описывает порядок подобного обеспечения.

Кроме того, с трибуны на заседании правительства он заявил, что у ветвей власти периодически возникают проблемы этического характера при взаимодействии друг с другом. В частности они выражаются в процессе формирования избирательных комиссий. Бродский привел пример. Якобы советник вице-губернатора Константина Серова Дмитрий Карасев надавил на председателя ТИК 7 Михаила Левина «путём уточнения его репутационной характеристики», после чего тот написал заявление об увольнении. «Энергию, которая тратится на борьбу и интриги, лучше было бы потратить на работу», – заявил Бродский.

Выступление представителя городского парламента не нашло понимания у губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

«Странное выступление... Первый раз слышу, что существуют неразрешенные проблемы между правительством и ЗакСом, если они есть, хотел бы услышать о них от руководителя парламента», – завершил он.

Упомянутые Бродским примеры он назвал частными случаями. Также он отметил, что депутат Щербакова больше не имеет претензий к Смольному и принесла публичные извинения.