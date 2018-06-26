Политика Трампа выгнала производство Harley-Davidson за пределы США

«Перенос производства за пределы [США] для смягчения бремени тарифов в ЕС – это не то, что нам хотелось бы делать, но это единственный надежный вариант», – такое заявление распространила в понедельник компания Harley-Davidson, сообщает CNN. В противном случае, по данным CNN, производитель мотоциклов будет терять до 100 миллионов долларов в год.

Таков неожиданный побочный эффект из-за затеянных президентом Дональдом Трампом тарифных войн. Как известно, США увеличила таможенные пошлина на поставку стали и алюминия из Европы, из-за чего пострадали не только российские экспортеры металлов, но и европейские. В ответ ЕС резко увеличила тарифы на некоторые товары из США, в частности пошлины на мотоциклы подскочили с 6% до 31%. В результате стоимость каждого экспортируемого мотоцикла увеличивается в среднем на 2200 долларов.

Перенос производства с территории США в третьи страны позволит избежать этих высоких пошлин. Парадоксально то, что вся эта история с повышением тарифов была затеяна президентом Трампом для защиты американских производителей. Но эффект пока что получается обратный.

При этом Трамп уже ответил на планы HD своим обычным способом – в Твиттере. По его словам, он удивлен, что Harley-Davidson стала первой компанией, которая «выбросила белый флаг».

Напомним, что Европа это второй по величине рынок для мотоциклов HD. В 2017 году в Старом Свете было продано 40 тысяч «Харлеев», что вполне сопоставимо со 148 тысячами, проданными дома, в США. При этом продажи мотоциклов в США падают значительно быстрее, чем в Европе, что заставляет американцев еще более внимательно относиться к этому рынку.

На сегодняшний день Harley-Davidson выпускает основную часть мотоциклов на заводе в Милуоки, штат Висконсин. Кроме этого компания наладила сборку мотоциклов в Индии и Бразилии и планирует открыть завод в Таиланде.