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26.06.2018 11:10

В Японии злоумышленник устроил стрельбу около школы

Неизвестный в Японии напал на полицейский участок, а затем устроил стрельбу из отнятого у стража порядка пистолета, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK, инцидент произошел в городе Тояма в 300 километрах северо-западнее Токио. Нападавший ранил ножом полицейского и отнял у него пистолет. После этого он выбежал на улицу и выстрелами ранил охранника близлежащей школы и прохожего.

Мужчина задержан. Все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания.

Причины происшествия выясняются.


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