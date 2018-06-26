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Фонтанка.fi
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26.06.2018 11:05

В Финском заливе задымился нефтяной танкер

Поздно вечером 25 июня на борту нефтяного танкера, который шёл по Финскому заливу в город Порвоо, произошло возгорание. Такое сообщение поступило в береговую охрану Финляндии в 23:30, информирует 26 июня Погранохрана страны.

На экстренный вызов вышел береговой патруль Порвоо, катер береговой охраны Turva, вертолёты пограничников и спасательные подразделения из Турку и Хельсинки.

На месте выяснилось, что в задымлённом машинном отделении пожара нет, а дым идёт от перегретого электродвигателя. «Ситуация на борту была стабильной, и судно могло нормально двигаться на своих мощностях», – заявили в ведомстве. На всякий случай катер береговой охраны сопровождал танкер ночью, но чрезвычайных ситуаций не возникло. Кому принадлежит судно, финские власти не уточняют.

По информации пограничников, танкер шёл в балласте, поэтому опасных веществ на нём было немного. На борту находилось 26 членов экипажа, никто не пострадал.


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Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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