В Финском заливе задымился нефтяной танкер

Поздно вечером 25 июня на борту нефтяного танкера, который шёл по Финскому заливу в город Порвоо, произошло возгорание. Такое сообщение поступило в береговую охрану Финляндии в 23:30, информирует 26 июня Погранохрана страны.

На экстренный вызов вышел береговой патруль Порвоо, катер береговой охраны Turva, вертолёты пограничников и спасательные подразделения из Турку и Хельсинки.

На месте выяснилось, что в задымлённом машинном отделении пожара нет, а дым идёт от перегретого электродвигателя. «Ситуация на борту была стабильной, и судно могло нормально двигаться на своих мощностях», – заявили в ведомстве. На всякий случай катер береговой охраны сопровождал танкер ночью, но чрезвычайных ситуаций не возникло. Кому принадлежит судно, финские власти не уточняют.

По информации пограничников, танкер шёл в балласте, поэтому опасных веществ на нём было немного. На борту находилось 26 членов экипажа, никто не пострадал.