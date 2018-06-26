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26.06.2018 11:01

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком
АО «Строительный трест»

АК БАРС Банк аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР по ипотечной программе «АК БАРС – Перспектива».

Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости квартиры. Сумма займа – от 0,5 до 15 млн рублей. Ставка – от 8,9% годовых. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

Продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье были открыты 21 мая 2018 года. В его состав входит 6-этажный жилой дом на 171 квартиру общей реализуемой площадью 9 542 кв. м. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами площадью от 33,5 до 79,9 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Плановый срок ввода в эксплуатацию – II квартал 2019 года.

В новом лоте будет применена дополненная концепция благоустройства. В закрытом от автомобилей дворе будет выполнен проект ландшафтного дизайна с искусственным изменением рельефа и озеленением. Игровые и спортивные площадки будут разделяться по возрастам: первая – игровая зона для детей дошкольного возраста. Вторая – для ребят от 7 до 12 лет. Третья – подростковые спортплощадки. Также на смежной территории 7 и 6 лотов добавится крытая зона для отдыха жильцов и несколько грядок для занятий садоводством.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/


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Новости компаний
АО «Строительный трест»
26.06.2018 11:01

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком

АК БАРС Банк аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР по ипотечной программе «АК БАРС - Перспектива».
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25.06.2018 15:05

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День Добрых соседей в ЖК «Линкор»

В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
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Новости компаний
АО «Строительный трест»
26.06.2018 11:01
7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком
АК БАРС Банк аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР по ипотечной программе «АК БАРС - Перспектива».
ГК «КВС»
25.06.2018 15:05
ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»
Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.
ГК «КВС»
25.06.2018 15:04
День Добрых соседей в ЖК «Линкор»
В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14
ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком
Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
СК «Полис Групп»
22.06.2018 15:46
Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе
Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.
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22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
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Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
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Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком
АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
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