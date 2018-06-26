7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком

АК БАРС Банк аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР по ипотечной программе «АК БАРС – Перспектива».

Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости квартиры. Сумма займа – от 0,5 до 15 млн рублей. Ставка – от 8,9% годовых. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

Продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье были открыты 21 мая 2018 года. В его состав входит 6-этажный жилой дом на 171 квартиру общей реализуемой площадью 9 542 кв. м. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами площадью от 33,5 до 79,9 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Плановый срок ввода в эксплуатацию – II квартал 2019 года.

В новом лоте будет применена дополненная концепция благоустройства. В закрытом от автомобилей дворе будет выполнен проект ландшафтного дизайна с искусственным изменением рельефа и озеленением. Игровые и спортивные площадки будут разделяться по возрастам: первая – игровая зона для детей дошкольного возраста. Вторая – для ребят от 7 до 12 лет. Третья – подростковые спортплощадки. Также на смежной территории 7 и 6 лотов добавится крытая зона для отдыха жильцов и несколько грядок для занятий садоводством.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/