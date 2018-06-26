Наказание за репост хотят убрать из Уголовного кодекса

Депутаты от нескольких партий внесли в Государственную думу ряд законопроектов, предусматривающий отмену уголовного наказания за репосты в Интернете. Об этом 26 июня сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, представители «Родины» и КПРФ подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. По мнению народных избранников, необходимо разделить статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства) между двумя кодексами.

Депутаты предлагают отнести разжигание ненависти по различным признакам к административным правонарушениям и наказывать за это штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

Вторая же часть статьи 282, предусматривающая разжигание ненависти по определенному признаку группой лиц или при использовании должностного положения, останется в Уголовном кодексе страны.

В пояснительной записке к документу говорится, что из года в год наблюдается рост наказаний по первой части 282 закона, куда относятся и репосты в Интернете. Если в 2013-м их было 174, то уже через два года цифра достигла отметки в 369.

Один из авторов проекта – Алексей Журавлев из партии «Родина» – ранее уже выступал с подобной инициативой, однако тогда она не встретила должной поддержки.

Напомним, что вопрос жесткости наказания по первой части 282 закона поднимался на последней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. По словам президента, «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит. В России несколько человек получили сроки за репост картинок или текстов в Интернете. Например, одним из последних случаев стал арест на 30 суток главы штаба Навального Леонида Волкова, перепостившего на своей странице видео, на котором оппозиционера задерживают во время акции «Забастовка избирателей» 28 января на Тверской улице в Москве. В мае 2016 года один год и три месяца колонии-поселения получил житель Бердска за размещение в социальных сетях антиправославной картинки купающихся в проруби. В ноябре 2016 года воспитательница из Курганской области была осуждена на полгода колонии за репост ролика с издевательствами над ребенком. В 2017-м она вышла на свободу.