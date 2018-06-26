Полтавченко представил нового главу комитета по туризму

Петербургскому правительству представили нового главу комитета по туризму Евгения Панкевича. Как сообщил губернатор Георгий Полтавченко, времени у нового чиновника на разгон нет и приступать к работе нужно сразу же.

«Ему предстоит работать над развитием туристической привлекательности Петербурга. Времени для разгона нет. Нужно сразу приниматься за дело, надеюсь, у вас получится», – заявил губернатор на заседании правительства 26 июня.

Напомним, что ранее Евгений Панкевич (сын главы Горизбиркома) руководил Городским туристско-информационным бюро. До этого Евгений Панкевич был заместителем директора музея Суворова по развитию и советником главы администрации Центрального района. В марте, накануне президентских выборов он получил назначение на пост заместителя главы в Московском районе.

По словам Панкевича, его карьерное движение не связано с деятельностью его отца. «Я для туризма человек неслучайный, поэтому это абсолютно разные истории», – пояснял он «Фонтанке».