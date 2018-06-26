Болельщика из Германии избили и ограбили в Петербурге

Ни один день в Петербурге не обходится без приключений иностранных болельщиков.

Как стало известно «Фонтанке», родившийся в Казахстане граждан Германии был избит и ограблен в поселке Шушары ночью 25 июня. Путешествие в Россию закончилось для немца потерей 700 евро, 7 тысяч рублей и смартфона. Как рассказал сам 50-летний житель города Байрон, он приехал в Северную столицу посетить матч Бразилия – Коста-Рика. Другие игры он решил посмотреть в Шушарах, там заглянул в продуктовый магазин. По пути познакомился с молодым человеком, с которым решил продолжить футбольное веселье. После распития спиртного немец, с его слов, снял квартиру в Интернете, а по дороге был избит. Больше мужчина из той ночи ничего не помнит. Сейчас он находится в больнице.

Также, по предварительной информации, гражданка Индии, вернувшись в арендованную квартиру на набережной Фонтанки, обнаружила пропажу 800 долларов, 1300 евро, около 7 тысяч рублей и трех банковских карт. Так для 54-летней жительницы Калькутты закончилась ночная прогулка по городу 25 июня.

По данным нашего издания, поездка на такси обернулась для колумбийца кражей iPhone последней модели. Ночью 25 июня болельщик поймал частного извозчика около клуба на Ломоносовской улице, однако вояж не продлился и минуты, так как мужчина, который сидел рядом с водителем, вырвал смартфон из рук 27-летнего болельщика, после чего автомобиль скрылся.

По информации «Фонтанки», аргентинец, проживающий на Невском проспекте, накануне хватился кошелька и документов. Еще несколько аргентинцев потеряли билеты: один 23 июня около стадиона на Крестовском, другой 25 июня на Невском, а еще один не обнаружил проходок на матч на проспекте Добролюбова.

Напомним, что вчера Петербург пережил наплыв болельщиков из этой страны, которые прибыли на последний групповой матч их сборной против команды Нигерии.