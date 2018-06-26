У бывшего моряка, который «забыл» детей, арестовали машину после погони и оскорблений

Судебные приставы наложили арест на машину петербуржца, задолжавшего двум дочерям полмиллиона рублей. Во время исполнительных действий он принципиально не хотел расставаться со своей иномаркой, платить алименты детям и даже оскорбил представителя исполнительной власти. Теперь ему грозит и уголовное преследование.

Как сообщает 26 июня пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), бывший моряк отказывался выплачивать дочерям 17 и 12 лет денежное содержание, накопив долг на сумму 511 тысяч рублей. Он скрывался от судебных приставов, путешествуя по командировкам. «Никакие меры не оказывали воздействия на гражданина, а сам он искусно менял место жительства, чтобы замести следы», – рассказывают приставы.

Сотрудники Калининского отдела УФССП, где было возбуждено производство в отношении мужчины, провели розыск и выяснили, на какой машине он ездит, чтобы арестовать её. Автомобиль удалось обнаружить – это была «Шкода Рапид», и приставы прибыли на место, как говорится в сообщении, «для совершения исполнительных действий».

Во время ареста «Шкоды» должник оказал сопротивление и пытался скрыться на ней, но его действия были пресечены. За публичное оскорбление представителя власти в отношении гражданина составлено заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ и направлено для рассмотрения в отдел полиции.

«Шкода» помещена на стоянку ответственного хранителя и впоследствии будет реализована в счёт погашения алиментного долга.

Накануне «Фонтанка» писала о другом злостном алиментщике, который задолжал более 1,8 миллиона рублей сразу трём бывшим супругам на содержание детей. При этом он разъезжал на приметной машине одной из них. По этой машине его и нашли – в детской поликлинике с четвёртым ребёнком новой женщины.