Аргентинские фанаты гнали болельщиков Нигерии из Петербурга до самой границы

После приезда многотысячной армии аргентинских болельщиков некоторые их оппоненты решили исчезнуть из Петербурга. Бегство трех человек смогли остановить стремительная Нарва и суровые пограничники.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, накануне днем на границе России и Эстонии были схвачены Михаэль, Брайт и Жозеф. Их объединяли гражданство Нигерии и персональные паспорта болельщиков (Fan ID). Молодых людей, а младшему едва исполнилось двадцать, развернули и указали дорогу до ближайшего отдела полиции.

Напрасно нигерийцы проматывали устрашающие записи с вчерашним шествием аргентинских фанов по Невскому проспекту и стрелке Васильевского острова. На них составили административные протоколы за нарушение правил пребывания в России (статья 18.8 КоАП). Санкция – штраф до 7000 рублей и выдворение.

Нигерийцы, возможно, рискнули повторить путь владельцев Fan ID и попытать счастья в Европе. Путь через Эстонию, например, ранее пробивали граждане Марокко.

Нигерия и Аргентина играют в Петербурге сегодня, 26 июня, в девять вечера.