Путин поручил снизить ставку по ипотеке для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство поправки, связанные с субсидированием ставки по ипотеке для многодетных семей до уровня 6%. Об этом 26 июня сообщается на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам)», — говорится в тексте документа.

Речь идет об ипотечных кредитах, выданных кредитными организациями на территории России, а также акционерным обществом «Дом.РФ» для строительства или приобретения жилья семьями, в которых появился четвертый и последующий ребенок. Под изменения попадают и займы, уже полученные такими семьями.

Поручение должно быть выполнено в срок до 15 июля.