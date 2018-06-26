За желание увидеть панорамы Петербурга серб поплатился беспилотником

Полёт дрона над Дворцовой площадью едва не лишил гостя Петербурга возможности лично поддержать свою команду. Попасть на матч он всё-таки сможет, но уже без квадрокоптера.

Как стало известно «Фонтанке», с местной полицией 28-летний серб познакомился поздним вечером 25 июня. Ближе к полуночи он хотел запечатлеть ночные красоты Северной столицы и запустил с Дворцовой площади квадрокоптер с камерой. Полёт прервали сотрудники полиции, технику и её владельца доставили в отдел.

В Петербурге иностранец задерживаться не планировал и собирался той же ночью уехать в Москву. На ночной поезд, вероятнее всего, он не успел. Впрочем, играть сербы с бразильцами будут в среду, и время всё же добраться до столицы у болельщика есть. Из отдела его отпустили с административным протоколом и под обещание вернуться в Петербург снова.

Напомним, запрет на полеты гражданских беспилотников над Петербургом связан с мундиалем и действует с 1 июня по 17 июля. В закрытую зону попала территория в 110 км от шпиля Адмиралтейства, куда входит и фан-зона на Конюшенной площади. Несмотря на ограничения, болельщики уже не в первый раз попадаются на запрещённой съёмке.