Путин поручил упростить порядок получения вида на жительство для иностранцев

Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел и Министерству труда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в стране. Об этом 26 июня сообщается на сайте Кремля.

«Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ… принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство РФ», — говорится в тексте документа.

Поручение должно быть выполнено в срок до 31 августа этого года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин.

Ранее, в ходе ежегодной прямой линии Путин заявил, что надо пойти по пути либерализации приобретения российского гражданства.