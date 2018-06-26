В России насчитали рекордно низкое число фирм-однодневок

Количество фирм-однодневок, которые долгое время были основным инструментом обналички и ухода от налогов, упало до 7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц. Это следует из материалов Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомился РБК.

Как пишет агентство, представитель фискального ведомства подтвердил эти данные и уточнил, что это наиболее низкий показатель за всю современную историю.

Согласно материалам Налоговой службы, число компаний «с признаками фиктивности» (такую формулировку использует ФНС) в России по состоянию на 1 июня этого года составляет 309,5 тыс. — это 7,3% от общего числа зарегистрированных юрлиц. Число таких фирм упало в 2018 году почти до 300 тыс., подтвердил представитель СПАРК «Интерфакса», считающей количество однодневок на основании собственной аналитической модели.

При этом в 2011 году число фирм-однодневок, по данным ФНС, составляло 1,8 млн (40,1%). Два года назад (на начало 2016 года) их было порядка 1,6 млн, то есть основной результат борьбы государства с однодневками сказался в последние три года. В 2017 году ФНС, как следует из ее данных, насчитала 1,2 млн фиктивных компаний, в начале этого года — 528,2 тыс.

Снизить число фирм-однодневок позволили изменения в законе о госрегистрации (129 ФЗ), открывающие налоговым органам больше возможностей по исключению организаций из ЕГРЮЛ. Теперь, обнаружив компанию с признаком фиктивности, налоговые органы могут внести в реестр запись о недостоверности адреса, места нахождения юридического лица, его руководителе или учредителе.