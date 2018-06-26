Сирия сообщила, что Израиль атаковал ракетами аэропорт Дамаска

Две ракеты упали в окрестностях международного аэропорта Дамаска в ночь на 26 июня. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Агентство утверждает, что ракеты являются израильскими. Подробности атаки и информация о разрушениях не приводится. Израиль также официально не комментирует происходящее.

Между тем AFP добавляет, что ракеты уничтожили склад оружия неподалеку от аэропорта. Склад, по предварительным данным, принадлежал ливанской группировке «Хезболла», которая признана в ряде стран террористической.

Также, SANA добавило, что силы противовоздушной обороны Сирии перехватили некий объект в небе над городом Эль-Кунейтра возле границы с Израилем.