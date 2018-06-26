Кадыров попросил у Путина скоростную магистраль до Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина поддержать проект строительства новой Транкавказской высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Об этом 26 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Кадырова.

Издание отмечает, что Кадыров предлагает присоединить магистраль до Грозного к уже задуманной ВСМ Центр — Юг Ростов-на-Дону—Краснодар. Стоимость проекта, который хочет реализовать РЖД, по мнению экспертов превысит 1 триллион рублей.

По информации издания, Путин поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть предложение. В ведомствах эту информацию подтвердили.

«Сейчас министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках "Стратегии пространственного развития".— Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар—Грозный—Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план», — отметили представители Минэкономики.