Главный тренер сборной Испании: Россия может создать нам много проблем

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после матча чемпионата мира-2018 с Марокко (2:2) не стал подробно высказывать свое отношение к сборной России, с которой его команде предстоит встретиться в 1/8 финала.

- Я видел все матчи сборной России. Но сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок. И немного отдохнуть. А соперником займемся чуть позже.Называть какие-то конкретные фамилии я не люблю. В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится. На сегодня мы первые в группе, задача-минимум выполнена. А ведь группа была очень тяжелая. Все решал один мяч. Нужно отдышаться и идти дальше.

Игра состоится 1 июля на стадионе "Лужники".