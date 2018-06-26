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26.06.2018 00:32

Контрразведчики Украины нашли предприятие, поставлявшее в РФ сплавы для зенитно-ракетных комплексов

 

Одно из предприятий Кировоградской области (Украина) экспортировало в Россию товар двойного назначения — химическое вещество, используемое в производстве военной техники, сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что частное украинское предприятие осуществило ряд экспортных операций по сбыту полупроводникового сплава арсенида галлия монокристаллического в виде калиброванных слитков в адрес российского предприятия, которое использовалось в качестве посредника.

Оперативники СБУ установили, что потом химическое вещество направлялась для создания модернизированного блока радиолокатора в одном из конструкторских бюро приборостроения РФ. Этот прибор используется для производства зенитно-ракетного комплекса «Бук» и ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», находящихся на вооружении войск Вооруженных сил России.

СБУ проинформировала СНБО Украины о рисках возникновения угроз государственной безопасности и обороне Украины в связи с такой деятельностью. На основании этих данных Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить ограничительные меры в отношении российского предприятия через прекращение торговых операций, а также остановку действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в частности в сфере безопасности и обороны.

в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

Власти Украины считают РФ страной – "агрессором" после вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года и начала военного конфликта в Донбассе.


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