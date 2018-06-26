Еще
01:28 26.06.2018
Пришлите свою новость!
01:16
Правильно планировать и всё успевать петербуржцев научит ученый
00:44
Главный тренер сборной Испании: Россия может создать нам много проблем
00:32
Контрразведчики Украины нашли предприятие, поставлявшее в РФ сплавы для зенитно-ракетных комплексов
00:17
Египетский комментатор умер на матче сборной против Саудовской Аравии
00:04
Верховный суд Молдавии признал выборы мэра Кишинева недействительными
25/06
Замглавы Нацсовета Украины по ТВ подала в отставку из-за его политизации
25/06
Видеоарбитр предлагал удалить Роналду в матче с Ираном
25/06
ФИФА оштрафовала футболистов сборной Швейцарии за провокационные жесты во время матча
25/06
Сборная России сыграет в 1/8 мундиаля с Испанией
25/06
Еврокомиссия вступилась за «Северный поток-2»
25/06
В Шушарах появится храм Спиридона Тримифунтского
25/06
24 аргентица лишились паспортов болельщиков за избиение хорвата
25/06
Федеральные дороги и КАД закроют в жару
25/06
На Украине заговорили о возможности хунты
25/06
Дзюба назвал причины крупного проигрыша сборной РФ от Уругвая
25/06
Последний не отреставрированный верстовой столб в окрестностях Петербурга восстановят
25/06
Черчесов о поражении от Уругвая: На таком уровне тяжело отыгрываться
25/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 25 июня
25/06
Центр Петербурга захватили болельщики Аргентины
25/06
Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра"
25/06
Трамп ответил ресторану, отказавшемуся обслуживать его пресс-секретаря: Приберитесь у себя и сделайте ремонт
25/06
Завтра состоится прощание с кардиохирургом Александром Зориным
25/06
Суд продлил Алексею Навальному испытательный срок по делу «Кировлеса»
25/06
Самое продолжительное лунное затмение века ждут 27 июля
25/06
Уругвай разгромил сборную России на ЧМ-2018
25/06
Финский президент наградил человека, рискнувшего жизнью во время теракта
25/06
На дорогах Петербурга – «футбольная» аномалия
25/06
На Шкиперском ремонтируют фасад «сталинки» после обрушения балкона
25/06
Из Петербурга не успевают вывезти мусор, город атакуют чайки
25/06
Рейд против пьяных на финской границе обернулся конфискацией оружия у россиян
25/06
Взбунтовавшийся шов на КАД усмирили. На очереди – закрытие съездов
25/06
Цены на бензин в России за май выросли на 5,6%
25/06
Будапешт призвал Украину не оправдывать притеснение венгров враждой с Москвой
25/06
«Аэрофлот» будет развивать авиахабы в регионах
25/06
Алиментщика, задолжавшего трём детям, нашли в поликлинике с четвёртым – по приметной машине
25/06
Смольников оставил сборную России в меньшинстве
25/06
Кустурица о матче Швейцария-Сербия: Албанцев всегда использовали, чтобы провоцировать раздор
25/06
Сборная России пропустила второй гол
25/06
К 2026 году «Аэрофлот» получит 50 новых самолетов, оборудованных WI-FI
25/06
Сборная России пропустила в матче с Уругваем
25/06
Медведев предложил строить единый кампус СПбГУ за счёт продажи старых зданий университета
25/06
В Колпино сносят торговый павильон, построенный на остановке
25/06
Чиновники передумали согласовывать митинг в Петербурге против пенсионной реформы
25/06
Сборная Уругвая объявила стартовый состав на матч с РФ
25/06
Как россияне тратят деньги в Финляндии
25/06
Вероника Скворцова назвала повышение пенсионного возраста залогом долголетия
25/06
Даже рогатые станут «совами»: футбол в Петербурге меняет общественный транспорт
25/06
Два игрока "Зенита" выйдут в стартовом составе сборной РФ против Уругвая
25/06
Путин выполнил обещание, данное украинке на "Прямой линии"
25/06
За кражу шубы «Роберто Кавалли» петербурженка расплатится условным сроком
25/06
Чиновников «Невской ратуши» оставили страдать без мобильных до середины июля
25/06
Крым будет праздновать вхождение в Россию дважды
25/06
Педофила в Петербурге отправили в колонию на 16 лет
25/06
«Взлетевший» шов остановит КАД и в августе
25/06
В Финляндию и Петербург вернётся жара, но не надолго
25/06
Садовничий: МГУ и СПбГУ не хватает денег на зарплаты преподавателям
25/06
Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо
25/06
Песков попросил «не сгущать краски» вокруг падающего рейтинга Путина
25/06
В Чечне прокомментировали возможный уход Салаха из сборной Египта после поездки в республику
25/06
Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля
25/06
Вице-премьер Италии заявил о готовности снять санкции с России
25/06
Горсуд Петербурга отменил приговор «мясным королям», освободив их из-под стражи
25/06
Купчинское радиополе с военными памятниками могут перевести в зону деловой застройки
25/06
Взвившийся в воздух деформационный шов собрал пробку на КАД
25/06
Кадыров назначил мэра Грозного председателем чеченского правительства
25/06
За разбойную попытку стать миллионером петербуржец получил восемь с половиной лет
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
26.06.2018 00:04

Верховный суд Молдавии признал выборы мэра Кишинева недействительными

Высшая судебная палата Молдавии (ВСП) признала недействительными итоги выборов мэра Кишинева, решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Суд первой инстанции и Апелляционная палата отказались признать результаты выборов, поскольку в день выборов велась агитация, что запрещено законодательством. Решение было опротестовано в Высшей судебной палате. В понедельник вопрос о признании результатов выборов рассматривала ВСП. При этом адвокат кандидата Думитру Павел подал запрос о замене судейского состава, но получил отказ.

"Апелляции, поданные политической партией "Платформа "Достоинство и Правда" и кандидатом Андреем Нэстасе, представленные адвокатом Думитру Павлом, считаются неприемлемыми. Решение обжалованию не подлежит", — говорится в решении ВСП, опубликованное на сайте суда.

У здания ВСП продолжается митинг в поддержку кандидатуры Нэстасе, люди требуют признать результаты выборов. Организаторы сообщают, что будут продолжать протесты до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02

Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси

Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49

В ЖК OSTROV открылся детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02

РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы

Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кадыров назначил мэра Грозного председателем чеченского правительства
Путин поздравил Эрдогана с победой
Асад исключил помощь Запада в восстановлении Сирии
Депутат Щербакова: Мне нужно извиниться перед главой района
Глава МИД Италии предупредил об угрозе раскола ЕС
Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»
В Турции проходят президентские и парламентские выборы
«Мы на фронте»: Лукашенко припугнул колхозников вхождением Белоруссии в другое государство
Госсек США рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
МИД РФ возмутился проектом резолюции ООН о выводе войск из Приднестровья
Панкевич: Криминальные новости о туристах есть во всех мировых мегаполисах
Кого Кадыров видит главой правительства Чечни
«Невская ратуша» временно недоступна. Перезвоните позже
Депутатское покаяние, или Правда о выборах в Невском районе
Участковые бои
Сколько стоит упаковать чемоданы чиновников
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
Сколько заработали на петербургской культуре
Володя не устал. "Прямая линия" - 2018 - не космос, но предчувствие
«Поддельный Мюльберг», или Атака анонимов на Госстройнадзор
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Центр Петербурга захватили болельщики Аргентины

"Фонтанка.ру"

Как россияне тратят деньги в Финляндии

Ольга Гирдова, фото с сайта vk.com, группа

На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком

Новости компаний
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.