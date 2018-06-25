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25.06.2018 23:47

Замглавы Нацсовета Украины по ТВ подала в отставку из-за его политизации

Заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет по ТВ) Ольга Герасимюк подала заявление об увольнении с должности в связи с неприемлемой моральной атмосферой и политизацией регулятора. Об этом она сообщила "Радио Свобода", предоставив им копию заявления.

"Прошу уволить меня с занимаемой должности в Национальном совете в связи с невозможностью для меня работать в обстоятельствах, которые сложились, – говорится в документе. – По моему мнению, в органе созданы неприемлемые для независимой регуляционной деятельности условия. Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве".

Герасимюк также подчеркнула, что "работа независимого регулятора заметно политизирована", "стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер". По ее словам, сложившаяся ситуация ставит под угрозу саму "суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

В Нацсовете пока не прокомментировали увольнение Герасимюк. Она была назначена на пост заместителя главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания 4 июля 2014 года.


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