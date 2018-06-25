Видеоарбитр предлагал удалить Роналду в матче с Ираном

На 80-й минуте матча чемпионата мира Иран – Португалия (1:1) вечером 25 июня парагвайский рефери Энрике Касерес оставил без внимания фол Криштиану Роналду и продолжил игру. Только спустя какое-то время игра была остановлена – видеоарбитр Массимилиано Иррати предложил судье посмотреть видеоповтор.

Как известно ВАР вмешивается только в случае очевидной ошибки, связанной в том числе с удалением/неудалением игрока. Получается, итальянец решил, что действия капитана португальцев, умышленно пихнувшего рукой в лицо Мортезу Пуралиганджи, заслуживали красной карточки.

На 83-й минуте Касерес принял окончательное решение. Он не согласился с Иррати и ограничился вынесением предупреждения.

Португалия заняла второе место в своей группе и сыграет с 1/8 финала турнира со сборной Уругвая, которая ранее победила Россию (3:0) и заняла первое место в группе "А". Россияне сыграют 1 июля в Москве с испанцами.