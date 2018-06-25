ФИФА оштрафовала футболистов сборной Швейцарии за провокационные жесты во время матча

ФИФА оштрафовала трех футболистов сборной Швейцарии — Гранита Джаку, Джердана Шакири и Штефана Лихтштайнера — за провокационные жесты, продемонстрированные ими в ходе матча с Сербией, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение ФИФА.

Джака и Шакири, косовские албанцы по происхождению, отмечая забитые голы, продемонстрировали жесты, напоминающие орла, изображенного на флаге Албании. Футболисты получили предупреждения и были оштрафованы на 10 тыс. швейцарских франков ($10 тыс.) каждый.

Также на 5 тыс. швейцарских франков был оштрафован и капитан сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер, который также продемонстрировал этот жест.

На 54 тыс. швейцарских франков была оштрафована Сербская футбольная ассоциация за «демонстрацию дискриминационных баннеров и сообщений» футбольными фанатами.

Матч между сборными Швейцарии и Сербии состоялся 22 июня в Калининграде. Швейцария обыграла Сербию со счетом 2:1.