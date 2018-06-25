Сборная России сыграет в 1/8 мундиаля с Испанией

Определился соперник сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Им стала национальная команда Испании, которая сыграла вничью 2:2 заключительный матч группового этапа турнира со сборной Марокко.

Испанцы набрали 5 очков, как и сборная Португалии, сыгравшая вничью в параллельном матче со сборной Ирана, но вышла на 1 место в группе "В" по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Матч Россия – Испания пройдёт 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Напомним, ранее Россия проиграла Уругваю со счётом 0:3 и заняла второе место в группе "А".