В Шушарах появится храм Спиридона Тримифунтского

В Шушарах на Центральной улице появится храм святого Спиридона Тримифунтского. Такое решение 25 июня приняла комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ).

Просьбу об условно-разрешенном виде использования участка («религиозное использование») подавал СПК «Племзавод «Детскосельский», сообщает пресс-служба главы комиссии, вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Отметим, в городе уже есть три храма имени этого святителя – один на Капсюльном шоссе, другой — в Адмиралтействе, третий — на Иликовском проспекте в Ломоносове.

Кроме заявления о храме, комиссия одобрила просьбу ООО «ЮДАСК» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслуживание» участка в Зеленогорске, на пр. Ленина, д. 38, лит. А. Здесь на площади в 6797 кв.м уже несколько лет строится многоэтажка. Району было обещано 280 кв м. в новостройке. Однако сейчас инвестор решил переформатировать проект в гостиницу на 107 номеров. Причем был поддержан районной администрацией, хотя как теперь будет реализовано обязательство о передаче площадей, неясно. Тем не менее, КЗЗ поддержала заявителя, отметив необходимость урегулирования обязательств перед районом. Здесь же, в Зеленогорске, на участке 3 по улице Териокская, вскоре появится магазин: КЗЗ поддержала заявку частных инвесторов.

А вот ООО «Курорт-Девелопмент», которую связывают со структурами Михаила Мирилашвили, получила от Смольного категорический отказ. Компания намеревалась построить в Репино конно-спортивный клуб по адресу 2-я Новая улица, участок 1. «Публичные слушания выявили резко отрицательное отношение жителей Репино к этому проекту, который даже комитет по физической культуре и спорту не смог квалифицировать как проект развития спорта», – говорится в пресс-релизе аппарата Албина.

Компания в свое время «засветилась» в истории о банкротстве петербургского Дома творчества кинематографистов в Репино . Дело тянулось четыре года, пока Союз кинематографистов России (возглавляемый Никитой Михалковым) не взялся погасить долги петербургских коллег. В ноябре 2017-го прекратила дело о банкротстве «в связи с удовлетворением всех требований кредиторов».

В июне этого года КЗЗ Курортного района не разрешила ООО «Курорт Девелопмент» спортивную функцию как условно разрешённый вид использования двух гектаров леса рядом с Домом творчества в Репино. А комитет по природопользованию предложил включить участок в ласной фонд, объединив его с массивом «Старая граница». Последний должен получить статус особо охраняемой природной территории регионального значения.