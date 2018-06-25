24 аргентица лишились паспортов болельщиков за избиение хорвата

Организаторы чемпионата мира-2018 лишили 24 аргентинских болельщиков права посещать матчи из-за участия в драке на стадионе в Нижнем Новгороде.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем Твиттере 25 июня опубликовала фотографии 24 аргентинцев, которые, по ее данным, "спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками перед матчем Аргентина – Хорватия (0:3)".

"Мы попросили Россию отозвать их паспорта болельщика (Fan ID). С сегодняшнего дня они не попадут ни на один стадион", – написала она.

Estos son los 24 violentos que provocaron la feroz pelea entre hinchadas antes del partido de Argentina y Croacia. Le pedimos a #Rusia el retiro del Fan ID.

Aquí, desde hoy, no entran a ninguna cancha.

Seguiremos firmes contra los vándalos que quieren pasar encima de la ley pic.twitter.com/f1uIT2vCCs — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 25 июня 2018 г.

Сборная Хорватии 21 июня крупно обыграла команду Аргентины во втором туре группового этапа мундиаля со счетом 3:0 . Позднее в сети появилось видео о том, как несколько аргентинцев в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород" бьют ногами находящегося на полу хорвата.