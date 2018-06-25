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Чемпионат мира по футболу 2018
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25.06.2018 22:19

24 аргентица лишились паспортов болельщиков за избиение хорвата

Организаторы чемпионата мира-2018 лишили 24 аргентинских болельщиков права посещать матчи из-за участия в драке на стадионе в Нижнем Новгороде.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своем Твиттере 25 июня опубликовала фотографии 24 аргентинцев, которые, по ее данным, "спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками перед матчем Аргентина – Хорватия (0:3)".

"Мы попросили Россию отозвать их паспорта болельщика (Fan ID). С сегодняшнего дня они не попадут ни на один стадион", – написала она.

 

 

Сборная Хорватии 21 июня крупно обыграла команду Аргентины во втором туре группового этапа мундиаля со счетом 3:0 . Позднее в сети появилось видео о том, как несколько аргентинцев в подтрибунном помещении арены "Нижний Новгород" бьют ногами находящегося на полу хорвата.


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