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25.06.2018 22:03

Федеральные дороги и КАД закроют в жару

В жаркую погоду большинство федеральных автомобильных дорог будут закрываться для проезда тяжеловесных автомобилей. Такой меры, предусмотренные подписанным главой Федерального дорожного агентства Роман Старовойтовым приказом, начнут действовать с 5 июля.

Ограничения вводятся в целях защиты асфальтобетонного покрытия от разрушения (так называемой «колейности»). Движение транспортных средств с превышением определенной нормативом нагрузки на ось будет запрещено по 31 августа при превышении дневной температуры воздуха порога в 32 градуса Цельсия. В таких случаях проезжать «перегретые» участки тяжеловесные грузовики смогут только ночью – с 22 часов вечера до 10 часов утра. Оборудование объездов закрываемых дорог в дневное приказом время не предусматривается.

Летние ограничения затронет большинство федеральных магистралей, в том числе Кольцевую автодорогу (КАД или А-118). Также могут закрываться для грузовиков трассы «Россия» (М-10, Москва – Санкт-Петербург) и «Скандинавия» (А-181 – через Выборг до границы с Финляндией), «Кола» (Р-21, на Мурманск через Петрозаводск), «Нарва» (А-180, через Ивангород до границы с Эстонией), «Сортавала» (А-121), Киевское шоссе (Р-23, через Лугу на Псков), а также петербургское южное полукольцо (А-120 или так называемая «бетонка», Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора).

Отметим, что весенние и летние ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств призваны обеспечить сохранность федеральных шоссе, наносимый им в эти периоды ущерб оценивается дорожным ведомством в миллиарды рублей. Однако нередко соответствующий нормативный акт не удается своевременно ввести в действие из-за длительных периодов согласования его проекта, публичного обсуждения, принятия и официального опубликования. В этом году подписанный еще в конце апреля приказ только 21 мая прошел регистрацию в Минюсте и юридически вступит в силу 3 июля.


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