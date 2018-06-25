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25.06.2018 22:34

Поход "Пересвета" за "Монпаньсье"

В торгово-развлекательном комплексе «Монпансье» произошел силовой переход власти. Теперь управляют комплексом сотрудники банка «Пересвет».
Поход "Пересвета" за "Монпаньсье"
скриншот/Google.Maps

У компании «Монпансье», управляющей одноименным крупным ТРК на Планерной улице, сменился директор. Новое руководство для фирмы выбрал банк «Пересвет», а взять контроль над активом банкирам позволила принципиальная позиция комитета имущественных отношений.

В середине дня 25 июня в редакцию «Фонтанки» пришло письмо, в котором сотрудники ТРК «Монпансье» сообщали о том, что их центр «захватили представители банка «Пересвет»». По словам авторов послания, в офис ООО «Монпансье» якобы ворвались крепкие мужчины в количестве более 10 человек. Они представились сотрудниками банка и сопровождали женщину, которая оказалась новым гендиректором компании. «Фонтанка» решила разобраться в ситуации и выяснила, как бывший банк РПЦ взял под контроль торговый центр стоимостью более 3 млрд рублей.

Торговый центр был построен компанией «Строительное управление-1» в 2014 году. Чуть больше 1 млрд рублей фирма взяла в кредит у «Сбербанка», а в качестве залога использовала само здание ТЦ. Общая стоимость строительства составила порядка 3 млрд рублей. Торговая площадь центра – более 30 тысяч кв.м. Спустя три года, девелопер вошел в процедуру банкротства и, чтобы не потерять свой главный актив, провел реорганизацию, выделив торговый центр в отдельное юрлицо – ООО «Монпансье».

Это не понравилось «Сбербанку», который потребовал единовременно погасить обязательства по кредиту, в противном случае пообещав забрать залог. Чтобы вернуть долг в конце 2017 года компания рефинансировала кредит в банке «Пересвет», в качестве залога предоставив 99% долей в своем уставном капитале, и пообещав со временем обменять их на здание. Как пояснил юрист банка, благодаря залогу долей «Пересвет» получил возможность принимать различные решения от имени общества, в том числе назначать руководителя, что и произошло спустя полгода после подписания договора.

«Прежнее руководство не выполняло свои обязательства перед банком. Мы не собираемся никого увольнять, а единственная цель смены руководства – повышение эффективности работы общества. Я сейчас знакомлюсь с документами, и уже могу сообщить, что, на мой взгляд, у прежнего менеджмента была слишком высокая зарплата», – рассказала «Фонтанке» новый генеральный директор «Монпасье» Екатерина Пушкова.

Для собственника и экс-руководителя ООО «Монпансье» Людмилы Добровольской, как и для всего коллектива торгового комплекса, известие о смене руководства стало неожиданностью.

«Я считаю, что это рейдерский захват. У нас нет и не было никаких просрочек по оплате кредитных обязательств и никаких реальных оснований для смены руководства у банка не было (документы, подтверждающие своевременное погашение задолженности, есть в распоряжении редакции – прим.ред.). Теперь, когда меня отстранили от управления ТРЦ, каким образом я могу гарантировать и контролировать своевременный возврат кредита? Кредитные обязательства обеспечены залогом векселей на сумму 2,8 млрд, что превышает сумму кредита более чем в пять раз, а также поручительствами, в том числе моим личным!»– возмущена Людмила Добровольская.  

Она предположила, что формальным основанием для таких мер со стороны банка мог стать тот факт, что компания «Монпансье», обязавшись в течение 4 месяцев передать  в залог «Пересвету» здание, не сделала этого, поскольку уже больше года не может оформить землю под торговым центром в аренду. Добровольская объясняет это упорством комитета имущественных отношений, который отказывается подписывать с компанией договор, даже несмотря на выигранный в двух инстанциях суд.

«У комитета отсутствовали правовые основания для отказа ООО «Монпансье» в заключении договора аренды в отношении земельного участка, на котором расположено здание, принадлежащее заявителю на праве собственности», – говорится  в решение Арбитражного суда Петербурга.

В КИО свой отказ исполнять решение суда объясняют так: «Для строительства ТЦ «Монпасье» у компании был заключен инвестиционный договор, который действует по сей день. При строительстве были превышены параметры объекта, а разницу, предусмотренную договором, инвестор так и не оплатил». По версии КИО, условия договора переносятся и на нового собственника, и пока он не заплатит – аренды не будет. Ведомство уже подало кассационную жалобу.

Людмила Добровольская считает, что «Пересвет» просто использовал эту правовую коллизию для захвата контроля над активом.

Юрист банка в беседе с корреспондентом «Фонтанки» сообщил, что называть произошедшее рейдерским захватом – некорректно, потому что банк лишь реализовал свое право залогодержателя. Если же назначенное банком руководство будет принимать экономически неэффективные решения, то собственник имеет полное право оспорить их в суде.

Михаил Грачев, специально для «Фонтанки.ру»

Справка:

Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "Пересвет" - российская кредитная организация. С 90-ых банк "Пересвет" обслуживал Русскую православную церковь(РПЦ), финансово-хозяйственное управление которой долгое время было его крупнейшим акционером. В октябре 2016 года Центробанк ввел в банке временную администрацию. 19 апреля 2017 года Банк России принял решение санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in; конвертировать 85% обязательств в капитал банка согласились более 70 его кредиторов на сумму 69,7 млрд руб., еще 66,7 млрд выделяет ЦБ. Финансово-хозяйственное управление РПЦ, некогда крупнейший акционер, из числа аффилированных лиц банка выбыло. Санатором стал опорный банк «Роснефти» — Всероссийский банк развития регионов. В 2018 году государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщило, что на финансовое оздоровление банка потребуется 99,8 млрд рублей."


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