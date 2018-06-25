На Украине заговорили о возможности хунты

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью изданию The Insider 25 июня заявил, что сложившаяся в стране ситуация может привести к тому, что у власти окажется украинский Аугусто Пиночет.

По словам Матиоса, множество предметов из Донбасса, где проходили «тяжелые бои», «гуляют» в мирной жизни. Он рассказал, что все участники АТО привозили с собой трофеи. Прокурор выразил опасение, что через некоторое время люди захотят, чтобы ко власти пришли политические силы с оружием.

Прокурор отметил, что украинская версия Пиночета в данный момент не появилась в политической жизни страны, однако такой политик может возникнуть очень скоро.

«В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и, может, не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убежден», — заявил Матиос.

Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте — чилийский государственный и военный деятель, генерал-капитан. Пришёл к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. Правил страной до марта 1994 г.