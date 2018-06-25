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25.06.2018 21:34

Дзюба назвал причины крупного проигрыша сборной РФ от Уругвая

Нападающий сборной России Артем Дзюба предположил, что команде в проигранном матче с Уругваем не хватило везения.

«Уругвай — топ-команда, но с ними можно играть. От этого еще обиднее. Второй гол — это вообще не знаю что. Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня — невезение. Может, в обраточку вернулось. Надо постараться госпожу Фортуну вернуть в нашу сторону», — заявил нападающий.

В числе других причин он отметил первый пропущенный гол и удаление Игоря Смольникова в первом тайме. Дзюба подчеркнул, что после этого «игра для Уругвая была сделана». «Но мы виноваты все: вместе побеждаем и вместе проигрываем. У нас такой внутренний договор. Сегодня проиграли все», — подчеркнул он.

Уругвай победил Россию со счетом 3:0 в последнем матче группового этапа финала Кубка мира по футболу. Несмотря на это, обе команды прошли в 1/8 финала турнира, но уругвайцы с первого, а россияне – со второго места в группе "А".


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