Последний не отреставрированный верстовой столб в окрестностях Петербурга восстановят

Верстовой столб в Стрельне на 20 км у Троице-Сергиевой пустыни будет полностью отреставрирован. За 2,2 млн рублей памятником займется «Реставрационная мастерская «Наследие»». Об этом «Фонтанке» рассказали в государственном музее городской скульптуры.

«У нас это единственный столб, который проходил полную реставрацию более 20 лет назад. Он и от вертикали отошел, и различные повреждения на нем имеются. Мы в прошлом году закончили работы с 11 верстовыми столбами, и остался лишь этот столб в Стрельне. Тогда банально не хватило средств. Эта реставрация на ближайшие 20-30 лет, если, конечно, не произойдет чего-то непредвиденного, как с солнечными часами в Пушкине, в которые въехал грузовик», – рассказал замдиректора музея городской культуры Вячеслав Аверин.

Верстовому столбу аутентичный вид придадут не позднее 20 августа 2018 года. Для этого памятник будет демонтирован. По данным СПАРК, с компанией «РМ «Наследие»» с 2014 года было заключено 145 контрактов на сумму более 1 млрд рублей. У компании в портфолио восстановленных объектов есть петербургские памятники Суворову, Добролюбову, Циолковскому и многие другие объекты культурного наследия.