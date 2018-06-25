Черчесов о поражении от Уругвая: На таком уровне тяжело отыгрываться

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 25 июня в Самаре.

«Мы хотели сегодня выиграть, занять первое место. Лучше сегодня три, чтобы уже меньше говорить на какие-то темы. Понятно, что у Уругвая и игроки есть хорошего класса. У нас тоже есть футболисты высокого класса, не хуже. Мне понравилось, как команда среагировала на ситуацию, вдесятером показала достаточно агрессивный футбол и желание играть сердцем. Но у уругвайцев есть стандарты, которыми они обыграли и Египет, и нас. Для нас в этом не было никаких сюрпризов. Сами себе придумали. На таком уровне после таких вещей тяжело отыгрываться, тем более вдесятером», – заявил Черчесов.

Сборная России по футболу проиграла в Самаре 25 июня со счетом 0:3. В середине первого тайма был удален Игорь Смольников и команда доигрывала матч в меньшинстве. Несмотря на поражение, Россия уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира, благодаря победам над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1).

В 1/8 финала сборная сыграет 1 июля в Сочи против команды, занявшей первое место в группе B, в которой выступают Испания, Португалия, Иран и Марокко.