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Чемпионат мира по футболу 2018
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25.06.2018 21:46

«Стоит разик проиграть вам, сразу станете…»

Уругвайцев пугает «Небо славян», россияне пляшут с Кубком мира, а потом стыдливо бегут со стадиона после 0:3. «Фонтанка» рассказывает как выглядел матч в Самаре без оптимистичного комментария Первого канала.
«Стоит разик проиграть вам, сразу станете…»
Валерий Шарифулин/ТАСС

Удивительно, как всего за десять дней поменялось настроение болельщиков сборной России. Еще 13 июня в бесплатном поезде ФИФА Петербург – Москва вовсю гремели иностранцы, а аборигены сидели тихо по своим купе и осторожно спорили, удастся ли обыграть Саудовскую Аравию. В воскресенье, 25 июня, в таком же фирменном поезде Москва – Самара, который мчит нас на матч Россия – Уругвай, царит имперская атмосфера…

Представьте: каждый второй обернут в триколор. В вагоне-ресторане, забитом до отказа, поют хором по очереди то гимн, то «Катюшу» и свысока поглядывают на скромно забившихся в угол уругвайцев. После разгрома Саудовской Аравии (5:0) и уверенной победы над Египтом (3:1), российских болельщиков не пугает даже связка суперфорвардов Уругвая Суарес – Кавани.

– Мне кажется, что Кавани лучше, он все-таки более командный игрок, чем Суарес, – снисходительно обсуждает соперника фанат с бело-сине-красными полосками на щеках, – Думаю, проблем не будет. 1:0 или 2:1. В чью? В нашу конечно.

Вдруг откуда-то вываливаются еще двое болельщиков с красным лицами и заряжают «Небо славян». К ним присоединяются остальные. Кучка уругвайцев слов не понимает, но на инстинктах ретируются к себе в купе, чувствуя, что веселье начинает переходить в какую-то другую плоскость. Начинаю снимать поющих на телефон, как вдруг один прячется за стенкой.

– Моя жена думает, что я в командировке в Сочи, – почти извиняющимся тоном объясняет он после того, как я убираю телефон. – Лучше не рисковать.

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В баре остается только один уругваец, к тому же еще и русскоговорящий, но и он оказывается не настоящим. Спустя час он признается, что его на самом деле зовут Риккардо и что он итальянский журналист из ANSA – Национального агентства объединённой печати.

– Зачем ты притворялся? – спрашивает оскорбленный болельщик.

– Мне просто интересно наблюдать за реакцией людей, – отвечает Риккардо.

За итальянца на мгновение становится немного страшно, но российский болельщик, кажется, прощает его. Они обнимаются и продолжают говорить об итальянских «тифози». Кто-то приносит копию Кубка мира и начинает с ним танцевать...

***

Самара встречает опьяненных невероятными успехами сборной (и, чего уж там, кое чем еще) болельщиков испепеляющими +33. Почти весь центр города перекрыт. Привычные маршруты общественного транспорта сильно изменились. Местные жители недовольно ворчат, хотя признают, что в городе стало чище, а дороги – ровнее.

Артем Кузьмин

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Солнце палит весь день беспощадно. Не выдерживают даже уругвайцы: они раздеваются до пояса и пугают своими оголенными загорелыми торсами самарских бабушек. Вот добрая тетенька зачем-то учит уругвайцев слову «красивая». Она несколько раз повторяет его по слогам и требует правильного произношения.

Добраться до стадиона в Самаре в +33 – отдельное испытание. Стадион построен на окраине, вдалеке от общественного транспорта. Две ближайшие остановки весьма условно можно назвать «ближайшими»: от каждой из них до арены 3 км. Под открытым солнцем, которое высушивает тебя. На подступах к арене волонтеры раздают бесплатно воду – своеобразная награда для тех, кто дожил до этого момента.

Артем Кузьмин

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– У вас в Уругвае так же жарко? – Спрашиваю у мужчины с голым торсом и флагом Уругвая, повязанным на шее.

– О, да, – радостно отвечает он. – Только у нас такая жара держится на протяжении двух месяцев.

Видно, что им не привыкать к такой погоде.

Артем Кузьмин

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Сборная Уругвая – первое серьезное испытание сборной России на этом чемпионате мира. Почти все ее футболисты играют в ведущих европейских чемпионатах, а двое – Суарес и Кавани – суперзвезды мирового футбола. Руководит ими 71-летний Оскар Табарес. У него хроническая невропатия. Из-за этого он всегда на костылях. Но о своих проблемах со здоровьем он предпочитает не говорить, объясняя, что это никак не влияет на его работу тренера. А еще известно, что уругвайцы привезли в Россию 180 кг мате (латиноамериканский чай) и 30 кг дулче де лече (уругвайская сладость).

То, что это не Саудовская Аравия и не Египет, становится понятно сразу. Уже на второй минуте Матиас Весино дальним, но плотным ударом проверяет Игоря Акинфеева. Мяч пролетает в метре от штанги, но Акинфеев на всякий случае все равно бросается в его сторону, а потом что-то кричит защитникам.

На десятой минуте из-за неудачного рикошета мяч отлетает прямо в ногу набегающему Родриго Бентанкуру, и того пришлось останавливать Газинскому с нарушением правил. Гол со штрафного забивает Суарес – прямо в угол Акинфеева.

– Ничего, – кричат болельщики, – Сейчас Дзюба забьет.

И Дзюба тут же чуть было не отдает голевой пас. Артем в штрафной скидывает на Черышева, тот бьет, и вратарь уругвайцев Фернандо Муслера с трудом отбивает мяч.

Уругвайские болельщики на трибунах заметно оживляются. Становятся слышны песни. Ну а когда их футболисты забивают второй, люди в голубых футболках начинают реветь еще громче. Те, что в красных, совсем затихают. Гол получился курьезным: после удара Лаксальта мяч попал в ногу Черышеву и отскочил в ворота.

«Черышев (лучший бомбардир сборной) опять забил, только в свои, – шутят в соцсетях.

Российские болельщики решают не унывать и принимаются скандировать «Россия!», но тут за глупый фол удаляют Игоря Смольникова и скандирование быстро утихает. Команда остается в меньшинстве. Станиславу Черчесову приходится перестраивать игру заменами: вместо Черышева выходит Марио Фернандес, похоже на то, что Черчесов просто решил дать отдохнуть своей главной боевой единице перед более важным матчем – тут вдесятером, с 0-2 ловить уже нечего, да и незачем.

Но не все грустят на трибуне. Коллега-журналист ехидно улыбается и говорит: «Вот, теперь я узнаю сборную России».

Артем Кузьмин

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Сборная России во втором тайме не уходит в глухую оборону, пытается  отыграться. Очень старается Дзюба и в одном из моментов на 70-й минуте Диего Годин в штрафной Уругвая локтем чуть не сносит ему голову, но судья на это внимания не обращает.

Хороший проход на 85 минуте выдает Федор Смолов, сменивший на поле Миранчука. Но его прострел на Дзюбу перехватывает вратарь.

Чудо никак не наступает. Наоборот. На 90-й минуте Кавани забивает третий и болельщики с триколорами, не дожидаясь финального свистка, начинают потихоньку уходить с трибун. А ведь ничего особенного не случилось. Россия уступает первое место в группе, но все равно выходит в 1/8 финала. Праздник еще не закончился.

– Команда у нас психологически крепкая, чтобы пережить… Нет, неправильное слово, – говорит на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов. – Воспринять... Нет, как же сформулировать... Перелопатить внутри это поражение и сделать определенные выводы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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