«Фонтанка» за 60 секунд — 25 июня

Петербург за время мундиаля уже посетили 150 тысяч туристов, в Смольном ждут еще 600 тысяч. Новый глава комитета по туризму Евгений Панкевич рассказал «Фонтанке», страшно ли иностранцам жить в нашем городе.

Все началось с того, что в Окуловке появился памятник Цою на мотоцикле. И пошло-поехало. В местном ДК Борис Гребенщиков выступил, потом «Айова», потом «Чиж и Ко». А потом и целый рок-фестиваль появился.

«Алые паруса» прошли, но долго еще будут сниться выпускникам, болельщикам и купчинским гопникам. Как это было.

Петербургская «Ночлежка» решила открыть филиал в Москве и спасать тамошних бездомных тоже. Потому что доброта не знает границ и расстояний.

Разрешение на митинг против пенсионной реформы — все. Администрация – дала, администрация – взяла.

Переезд Пулковской обсерватории сравним разве что с началом русской революции. Депутат Борис Вишневский аргументирует.

Вынесен первый приговор по несостоявшемуся теракту в Казанском соборе. Поговорить о взрыве неверных стоит 50 тысяч штрафа и 2,5 года колонии.

Ну и наша сборная по футболу. Как там Шнуров со Слепаковым намедни пели? В общем уже не чемпионы.