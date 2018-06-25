Центр Петербурга захватили болельщики Аргентины
Накануне матча Нигерия – Аргентина латиноамериканские фанаты заполонили улицы Петербурга. Самые шумные гулянья бело-голубые устроили на Дворцовой площади и стрелке Васильевского острова. Напомним, что матч группового этапа между Нигерией и Аргентиной состоится 26 июня в 21 час на стадионе "Санкт-Петербург".
С разнообразным музыкальным репертуаром аргентинцев можно ознакомиться по роликам,которые они сами и выкладывают в Сеть:
Кроме того, фанаты устроили на Дворцовой некое подобие стены славы – завесив строительный забор баннерами:
После Дворцовой аргентинская "армия" захватила стрелку Васильевского острова:
San Petersburgo es Argentina, señores... 🇦🇷😍🙏🏼— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 25, 2018
(Vía @365ScoresApp) pic.twitter.com/zDMMAFJH4O