Центр Петербурга захватили болельщики Аргентины

Болельщики чемпионата мира по футболу сменяют друг друга на фанатской вахте в Петербурге.

Накануне матча Нигерия – Аргентина латиноамериканские фанаты заполонили улицы Петербурга. Самые шумные гулянья бело-голубые устроили на Дворцовой площади и стрелке Васильевского острова. Напомним, что матч группового этапа между Нигерией и Аргентиной состоится 26 июня в 21 час на стадионе "Санкт-Петербург".

С разнообразным музыкальным репертуаром аргентинцев можно ознакомиться по роликам,которые они сами и выкладывают в Сеть:

Публикация от Olivia (@onelovemommy1234) 25 Июн 2018 в 8:31 PDT

Публикация от Neto (@chimanneto) 25 Июн 2018 в 8:32 PDT

Кроме того, фанаты устроили на Дворцовой некое подобие стены славы – завесив строительный забор баннерами:

Публикация от Dmitry (@dyakovleff) 25 Июн 2018 в 8:19 PDT

После Дворцовой аргентинская "армия" захватила стрелку Васильевского острова: