Трамп ответил ресторану, отказавшемуся обслуживать его пресс-секретаря: Приберитесь у себя и сделайте ремонт

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ресторан, который отказался обслужить его пресс-секретаря Сару Сандерс. Об этом он написал на своей странице в Twitter 25 июня.

«Ресторан Red Hen должен получше сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (отчаянно нуждающихся в покраске), а не отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. У меня есть правило: если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри!» — написал Трамп.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.

Сандерс отказались обслужить в ресторане Red Hen в штате Вирджиния 22 июня. Хозяйка заведения обосновала свой поступок недовольством дискриминационной политикой Дональда Трампа в отношении трансгендеров и мигрантов. Она добавила, что не жалеет о своем решении, несмотря на упавший рейтинг.

20 июня Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных мигрантов. В постановлении указано, что семьи беженцев будут содержаться вместе, за исключением тех случаев, когда есть опасения по поводу благополучия ребенка.