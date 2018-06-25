Суд продлил Алексею Навальному испытательный срок по делу «Кировлеса»

На год Симоновский суд столицы продлил испытательный срок оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Кировлеса». Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш 25 июня.

По её словам, решение о продлении появилось в картотеке суда ещё до того, как его огласила судья. Соответствующий скриншот опубликовал в твиттере и сам Навальный. Но позже информацию о судейском решении из базы удалили.

Офигенно. Судья ещё не вышла, а на официальном информационном табло суда уже висит информация о том, что решение (не в мою пользу, понятно) принято. Мой условный срок продлили pic.twitter.com/sWQlgtGobe — Alexey Navalny (@navalny) 25 июня 2018 г.

На продлении испытательного срока наставал ФСИН. Поводом стали неоднократные административные аресты политика.

Дело «Кировлеса» рассматривали в Ленинском районном суде в 2013 году. Тогда Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова приговорили к пяти и четырем годам условно соответственно. В феврале 2016 года Навальный подал жалобу в Европейский суд по правам человека, который согласился, что было нарушено право на справедливое разбирательство. Верховный суд РФ согласился с европейскими коллегами и вернул дело в Киров на пересмотр. 8 февраля 2017 года Навального вновь признали виновным и приговорили к такому же сроку, причем текст приговора практически в точности копировал предыдущий.