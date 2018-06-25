Петербургские иномарки поехали в гору

Петербургский автокластер показал самые высокие темпы роста производства за последние пять лет. Продавцы опасались, что не смогут продать так много, но ошиблись в прогнозах.

В последний месяц весны 2018 года заводы Toyota, Nissan и Hyundai выпустили 31,7 тыс. автомобилей – это на 9% выше прошлогоднего результата. Из-за большого количества выходных этот период не славится объёмами производств, но в этот раз события развивались по-другому. Предприятия петербургского автокластера побили пятилетний рекорд и почти приблизились к докризисному уровню, когда было выпущено 34,3 тыс. автомобилей.

Генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин объясняет прорыв выходом новых моделей. «На протяжении последних четырех лет производство падало, достигнув отметки в 23,1 тыс. автомобилей в 2016-м году. Затем с конвейеров сошли новые модели: Hyundai Creta и Toyota RAV4, и наметился рост. В мае 2018 года Toyota и Nissan прибавили примерно по 10% к маю 2017-го, а Hyundai – около 5%». По словам эксперта, разные темпы роста объясняются тем, что Hyundai работает на пределе своей производственной мощности, а вот у предприятий Nissan и Toyota еще есть резерв.

В Toyota подтвердили, что дополнительным фактором увеличения объема производства стал апрель 2018 года, когда началась сборка Toyota Camry нового поколения. В Hyundai «Фонтанке» рассказали, что нарастили производительность конвейера благодаря стабильному спросу на свои автомобили. «В мае 2017-го петербургский завод выпустил 20,2 тыс. автомобилей, в мае 2018-го – 20,8 тыс. Это стало возможно благодаря увеличению скорости конвейера до 44 автомобилей в час», – объяснили в компании.

Продажи новых автомобилей в России тоже идут в гору. В 2017 году петербургский авторынок показал годовой рост впервые за 5 лет – было продано 138,3 тыс новых легковых и легких коммерческих автомобилей, на 16% больше, чем в 2016 году. За пять месяцев 2018 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продано 693 тыс. новых машин, то есть рост относительно такого же периода 2017 года составил 20%.

Семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в топ-25 самых популярных у российских покупателей машин. Это Kia Rio – лидер продаж среди иномарок, Hyundai Creta – самый популярный внедорожник, следом идут Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. В общем зачете продажи Kia и Hyundai показывают за пять месяцев 2018 года уверенные +33% и +28% к результатам 2017 года, а Toyota и Nissan демонстрируют более сдержанные +9% и +5%.

«У нас производство увеличивается скорее в расчете на возобновление спроса в будущем. Но корейские дилеры скажут вам, что у них вообще все отлично. Их модели относительно дешевые, а граждане сейчас свои деньги экономят. К тому же в связи с чемпионатом мира корейские бренды были поддержаны государством – они стали спонсорами и их активно продвигают. А у нас не все так позитивно», – поделился с «Фонтанкой» представитель одного из дилеров Toyota в Петербурге.

Как пояснили «Фонтанке» в Hyundai, если в прошлом году завод произвел 233, 5 тыс. автомобилей, то по итогам этого года планируется выпустить более 235 тыс. машин. Кроме того, на волне роста спроса, корейцы пообещали вложить 27 млрд рублей в строительство в Петербурге завода по производству двигателей объемом 1,6 литра, которые устанавливаются на все модели Hyundai петербургской сборки: седан Hyundai Solaris, седан Kia Rio, кросс-версию хетчбэка Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Сейчас движки приходится везти из Китая.

Но до показателей 2012 года рынку все равно еще далеко. Ведь в кризисные годы рынок сократился на 35%, а итоговый результат 2018 года будет зависеть от множества переменных: геополитики, состояния курса рубля, ликвидности новинок, изменений в российском законодательстве (например, в части утилизационного сбора), сроков и объемов государственных программ поддержки. Но даже по сдержанным прогнозам аналитиков, петербургский авторынок может прибавить по итогам года минимум на 5 – 10%, преодолев отметку в 150 тыс. проданных машин.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»