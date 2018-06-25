Самое продолжительное лунное затмение века ждут 27 июля

Самое продолжительное за 100 лет полное лунное затмение можно будет наблюдать в большинстве регионов страны через месяц и 2 дня. Об этом сообщает Московский планетарий 25 июня.

«В Москве и на большей территории нашей страны 27 июля можно будет наблюдать редчайшее совпадение двух астрономических событий — полное затмение Луны, самое длительное в XXI веке, и великое противостояние Марса», – сообщают астрономы. Красная планета подойдёт на ближайшее расстояние к Земле 31 июля.

Известно, что затмения вообще не будет видно в Северной Америке и на Дальнем Востоке России. В Восточной Азии и Австралии оно будет видно при заходе Луны, а в Южной Америке, Западной Африке и Европе — при восходе. Оно будет самым продолжительным в 21-м веке - 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск), а полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск) и будет хорошо видна практически на всей территории России.

Пресс-секретарь Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов ранее объяснил ТАСС такую большую продолжительность явления почти точным совмещением центра Луны и центра земной тени. Добавим, что это затмение станет вторым в этом году. Первое частично жители России могли наблюдать 31 января. Его особенность состояла в том, что одновременно жители увидели и кровавую Луну, и суперлуние.