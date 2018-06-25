Уругвай разгромил сборную России на ЧМ-2018

Поражением для сборной России завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая 25 июня в Самаре. Россияне уступили со счетом 0:3.

Первый гол забил на 10 минуте прямым ударом со штрафного Суарес. Второй мяч на 23 минуте залетел в ворота России рикошетом от Черышева. Автором третьего на 90 минуте стал Кавани.

Отметим, что в первом тайме на 36 минуте был удален Игорь Смольников и сборная России большую часть матча отыграла в меньшинстве.

Сборная Уругвая благодаря своей победе занял первое место в группе, Россия – второе.

Напомним, россияне досрочно вышли в плей-офф, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).