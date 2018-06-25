Японский Datsun приоткрыл новую модель – специально для россиян

Японская компания Datsun (подразделение Nissan) 25 июня пообещала российскому рынку хетчбэк для активного отдыха, созданный на основе «предпочтений российских автолюбителей». Опубликован первый тизер.

По неофициальной информации, пишет Autonews, речь может идти о вседорожной модификации mi-DO. Mi-DO сейчас продаётся в России, цены начинаются от 476 тысяч рублей. Он оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с. Кроме того, на нашем рынке представлен Datsun on-DO.

За пять месяцев 2018 года, по данным «Автостата», российские дилеры Datsun реализовали 7399 автомобилей, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером является седан on-DO.

Последней премьерой Datsun стал кроссовер под названием Cross. Новинка стала серийной версией концепта Go Cross.