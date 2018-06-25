Финский президент наградил человека, рискнувшего жизнью во время теракта
Президент Финляндии 25 июня наградил медалью 12 человек, отличившихся при спасении людей, и одним из них стал житель Стокгольма Хассан Зубер, который пытался помочь раненой девушке во время теракта в Турку 18 июня 2017 года. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Когда террорист Абдеррахман Буанан, молодой проситель убежища из Марокко, ранил ножом в горло первую из своих жертв, Зубер подбежал к ней оказать первую помощь. Тогда Буанан вернулся и нанёс несколько ударов и ему, но даже с ранениями Зубер пытался спасти девушку.
Сейчас он, сидя в инвалидном кресле, говорит, что, даже в нынешнем состоянии он повторил бы свой поступок.
Справка:
22-летний гражданин Марокко Абдеррахман Буанан прибыл в Финляндию в качестве просителя убежища под ненастоящим именем, указав другой возраст, в конце весны 2016-го. В конце прошлого года он получил отказ Миграционной службы. 18 августа 2017 года, вооружённый ножом, он устроил резню в центре Турку. В результате его действий пострадали 8 человек, двое погибли. Полиции удалось выяснить, что преступление было совершено из идеологических соображений, что дало основание квалифицировать атаку как террористический акт. Это первый в Финляндии теракт, совершенный исламистом. Подробности – в материале "Террористы добрались до Финляндии".