Еще
19:00 25.06.2018
Пришлите свою новость!
18:52
Уругвай разгромил сборную России на ЧМ-2018
18:36
Финский президент наградил человека, рискнувшего жизнью во время теракта
18:30
На дорогах Петербурга – «футбольная» аномалия
18:25
На Шкиперском ремонтируют фасад «сталинки» после обрушения балкона
18:20
Из Петербурга не успевают вывезти мусор, город атакуют чайки
18:15
Рейд против пьяных на финской границе обернулся конфискацией оружия у россиян
18:12
Взбунтовавшийся шов на КАД усмирили. На очереди – закрытие съездов
18:08
Цены на бензин в России за май выросли на 5,6%
17:55
Будапешт призвал Украину не оправдывать притеснение венгров враждой с Москвой
17:50
«Аэрофлот» будет развивать авиахабы в регионах
17:45
Алиментщика, задолжавшего трём детям, нашли в поликлинике с четвёртым – по приметной машине
17:40
Смольников оставил сборную России в меньшинстве
17:35
Кустурица о матче Швейцария-Сербия: Албанцев всегда использовали, чтобы провоцировать раздор
17:30
Сборная России пропустила второй гол
17:26
К 2026 году «Аэрофлот» получит 50 новых самолетов, оборудованных WI-FI
17:15
Сборная России пропустила в матче с Уругваем
17:07
Медведев предложил строить единый кампус СПбГУ за счёт продажи старых зданий университета
16:58
В Колпино сносят торговый павильон, построенный на остановке
16:40
Чиновники передумали согласовывать митинг в Петербурге против пенсионной реформы
16:36
Сборная Уругвая объявила стартовый состав на матч с РФ
16:18
Как россияне тратят деньги в Финляндии
16:13
Вероника Скворцова назвала повышение пенсионного возраста залогом долголетия
16:08
Даже рогатые станут «совами»: футбол в Петербурге меняет общественный транспорт
15:50
Два игрока "Зенита" выйдут в стартовом составе сборной РФ против Уругвая
15:40
Путин выполнил обещание, данное украинке на "Прямой линии"
15:32
За кражу шубы «Роберто Кавалли» петербурженка расплатится условным сроком
15:27
Чиновников «Невской ратуши» оставили страдать без мобильных до середины июля
15:23
Крым будет праздновать вхождение в Россию дважды
15:12
Педофила в Петербурге отправили в колонию на 16 лет
15:08
«Взлетевший» шов остановит КАД и в августе
15:04
В Финляндию и Петербург вернётся жара, но не надолго
14:58
Садовничий: МГУ и СПбГУ не хватает денег на зарплаты преподавателям
14:54
Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо
14:44
Песков попросил «не сгущать краски» вокруг падающего рейтинга Путина
14:35
В Чечне прокомментировали возможный уход Салаха из сборной Египта после поездки в республику
14:24
Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля
14:17
Вице-премьер Италии заявил о готовности снять санкции с России
13:58
Горсуд Петербурга отменил приговор «мясным королям», освободив их из-под стражи
13:52
Купчинское радиополе с военными памятниками могут перевести в зону деловой застройки
13:45
Взвившийся в воздух деформационный шов собрал пробку на КАД
13:41
Кадыров назначил мэра Грозного председателем чеченского правительства
13:34
За разбойную попытку стать миллионером петербуржец получил восемь с половиной лет
13:34
В Финляндии мошенники наживаются на молодых учёных
13:28
В Назрани неизвестные на машинах открыли огонь по студентам колледжа, двое пострадали
13:25
Участок трассы Е-95 за 388 млн рублей осветит компания из Петербурга
13:22
Английского спортивного журналиста спасли от голода в российском поезде
13:10
Санаторий «Дюны» продан структуре «Газпрома»
13:05
Автобус в Хабаровске разорвал «Патриот» на части, восемь пострадавших
13:01
Петербург за время чемпионата мира посетило 150 тысяч туристов
12:57
За избиение фельдшера петербуржца ждет полгода исправительных работ
12:42
Фантазия довела жителя Петербурга до вымышленного убийства и колонии
12:28
В Петербурге вновь пытаются обанкротить крупнейший завод вин и шампанского
12:24
Футбол собрал в одном пабе президентов шести стран
12:15
ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян выступают против легализации легких наркотиков
12:01
На КАД случилось сразу несколько ДТП, часть из них – наезды на стоящее авто
11:54
Экс-губернатора Кировской области доставили в колонию
11:45
Иностранные болельщики отдали честь Артему Дзюбе
11:19
Каждый десятый работающий россиянин занял денег до зарплаты и не отдал
11:14
Путин поздравил Эрдогана с победой
11:08
FIFA: Российские футболисты не употребляют допинг
11:04
Финский шенген можно успеть сделать до середины июля
10:53
Вынесен первый приговор за попытку скрыть подготовку взрыва в Казанском соборе
10:42
На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком
10:23
Перешедшие на сторону Асада города отбивались от атак боевиков
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
25.06.2018 18:30

На дорогах Петербурга – «футбольная» аномалия

Редкий случай: сервис «Яндекс.Пробки» в 18:02 зафиксировал совсем уж аномальное состояние петербургских дорог. «Сейчас на дорогах Санкт-Петербурга неожиданно свободно. Общий балл в городе – 3 балла, что на 3 балла ниже обычного», – сообщил сервис.

К 18:15 город «загрузился» на 4 балла, но до привычных нам вечерних пробок всё равно далеко. Плотно разве что на подъезде к площади Восстания.

Днём загруженность также не превысила 3 балла, что, правда, всего на 1 балл ниже нормы. Утром она составила 4 балла, что также на 1 балл меньше обычного.

Вероятно, причиной столь массовой потери интереса горожан к поездкам на автомобилях по улицам стал матч сборной России, который смотрят и в офисах, и по домам, и в барах, – как он же стал одной из причин повышения пробочности 19 июня.

На дорогах Петербурга – «футбольная» аномалия


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
25.06.2018 15:04

День Добрых соседей в ЖК «Линкор»

В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15

«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018

Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10

Театр и музыка в "Золотых куполах"

Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На дорогах Петербурга – «футбольная» аномалия
На Шкиперском ремонтируют фасад «сталинки» после обрушения балкона
Из Петербурга не успевают вывезти мусор, город атакуют чайки
Взбунтовавшийся шов на КАД усмирили. На очереди – закрытие съездов
Медведев предложил строить единый кампус СПбГУ за счёт продажи старых зданий университета
Даже рогатые станут «совами»: футбол в Петербурге меняет общественный транспорт
Чиновников «Невской ратуши» оставили страдать без мобильных до середины июля
«Взлетевший» шов остановит КАД и в августе
Купчинское радиополе с военными памятниками могут перевести в зону деловой застройки
Санаторий «Дюны» продан структуре «Газпрома»
«Алые паруса», чтоб их
Как выбрать правильные обои?
Тупик Рубинштейна
Фан-зона, которую мы заслужили
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
ЗСД фест - Лучший вид на этот город
Эволюция кирпича
Молодо. Зелено. Васкелово.
Как «Адамант» оставил соседа без дороги
"Мост глупости - 2", "Мост глупости - 3"... "Мост глупости - 5"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как россияне тратят деньги в Финляндии

Ольга Гирдова, фото с сайта vk.com, группа

На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком

Тест: Что вы знаете про ледоколы?

Новости компаний
ГК «КВС»
25.06.2018 15:04
День Добрых соседей в ЖК «Линкор»
В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15
«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018
Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
Юмакс
21.06.2018 15:51
Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»
24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?
ГК «ЦДС»
21.06.2018 13:36
Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком
АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.
фото Михаил Огнев
21.06.2018 11:40
«Ситилинк» объявляет акции в честь открытия нового магазина в Купчино
С 22 по 24 июня 2018 года в северной столице пройдет торжественное открытие пятого в городе полноформатного центра терминальной торговли федеральной сети в ТК «Балатон» по адресу: ул. Ярослава Гашека, 5 (метро Купчино).
20.06.2018 17:31
Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера
Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.