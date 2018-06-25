На дорогах Петербурга – «футбольная» аномалия

Редкий случай: сервис «Яндекс.Пробки» в 18:02 зафиксировал совсем уж аномальное состояние петербургских дорог. «Сейчас на дорогах Санкт-Петербурга неожиданно свободно. Общий балл в городе – 3 балла, что на 3 балла ниже обычного», – сообщил сервис.

К 18:15 город «загрузился» на 4 балла, но до привычных нам вечерних пробок всё равно далеко. Плотно разве что на подъезде к площади Восстания.

Днём загруженность также не превысила 3 балла, что, правда, всего на 1 балл ниже нормы. Утром она составила 4 балла, что также на 1 балл меньше обычного.

Вероятно, причиной столь массовой потери интереса горожан к поездкам на автомобилях по улицам стал матч сборной России, который смотрят и в офисах, и по домам, и в барах, – как он же стал одной из причин повышения пробочности 19 июня.