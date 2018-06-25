На Шкиперском ремонтируют фасад «сталинки» после обрушения балкона

Ремонтные работы по восстановлению фасада и повреждённых водосточных труб проводит управляющая организация на Шкиперском протоке, 2, где на прошлой неделе рухнул балкон.

Как рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Петербурга, ЖКС №1 Василеостровского района получило предписание, согласно которому часть обрушившегося фасада необходимо восстановить. Управляющая организация 21 июня приступила к работам по заштукатуриванию, также будут отремонтированы два стояка водостока.

20 июня с шестого этажа жилого дома на Шкиперском протоке, 2, обрушился балкон. Груда бетона никого не задела. Здание было построено в 1937 – 1939 годах в стиле сталинского неоклассицизма.