Из Петербурга не успевают вывезти мусор, город атакуют чайки

Для защиты Петербурга от агрессивных чаек начали использовать ловчих птиц. Закрытие полигона в Новоселках привело к скоплению мусора в черте города.

Как сообщает 25 июня Росприроднадзор по Северо-Западу, ловчие птицы охраняют пункт перегруза в Автобусном переулке Приморского района Петербурга. Туда на временное хранение, после закрытия Новоселок, свозят городские отходы, объем которых составляет 4 тысячи тонн в день.

Количество чаек в черте города выросло в десять раз, так как сместилась их кормовая база. Пункт перегруза в Автобусном стал альтернативой Новоселкам. Городской мусор в настоящее время вывозят на полигоны в Приозерском и Выборгском районах Ленобласти. «Спецтранс» не справляется с объемами и в качестве временных мер проводит дератизацию пункта перегруза, закупает автопоезда и обращается за помощью к орнитологам. По их оценкам, сообщает Росприроднадзор, через пару месяцев у чаек выработается рефлекс, что на пункте перегруза небезопасно, и они покинут площадку.

После закрытия Новоселок у Петербурга почти нет мест в шаговой доступности для вывоза мусора. «Спецтранс» вынужден накапливать отходы на пункте перегруза, чтобы не росли тарифы для населения в связи с усложнившейся логистикой.