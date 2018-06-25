Рейд против пьяных на финской границе обернулся конфискацией оружия у россиян

За целую неделю усиленного контроля на границе с Россией финские пограничники задержали только одного нетрезвого водителя.

Как сообщили 25 июня в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии, нарушителем оказался финн – 21 июня он попался на пункте пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») с 0,51 мг/л алкоголя в крови. Необдуманный поступок привёл к временному запрету на вождение.

Однако рейд по проверке состояния водителей дал другие результаты: трёх водителей из России задержали с оружием и запрещёнными предметами во время уик-энда. У россиян нашли травматический пистолет, заряженный двумя патронами, три электрошокера, один из которых был замаскирован под фонарик, газовый баллончик и радар-детектор.

Все предметы были конфискованы и отправлены на утилизацию, а владельцам инкриминировали владение опасным предметом и нарушение Закона об огнестрельном оружии.