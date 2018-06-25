Цены на бензин в России за май выросли на 5,6%

Средняя цена литра бензина в России по итогам мая 2018 года выросла на 5,6% к уровню апреля текущего года — до 42,59 рубля, сообщает Росстат 25 июня. С начала 2018 года к концу мая бензин в стране подорожал на 7,2%, по сравнению с маем 2017 года цены на бензин увеличились 11,3%.

Потребительские цены на дизельное топливо в мае выросли в среднем на 5,2% по сравнению с апрелем — до 43,71 рубля за литр. С начала 2018 года к концу мая дизельное топливо подорожало на 7,8%.

В мае подорожание бензина отмечалось в 83 субъектах РФ, из них в 19 субъектах России цены выросли более чем на 7%. Больше всего цены на бензин выросли в Республике Дагестан — на 10,2%, Ивановской области — на 9,8% и Брянской области — на 9,7%.

В Москве потребительские цены на бензин за прошедший месяц выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге – на 5,6%.