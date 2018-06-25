Взбунтовавшийся шов на КАД усмирили. На очереди – закрытие съездов

Движение по КАД Санкт-Петербурга на 84-м километре внешнего кольца, в районе вантового моста, открыто в штатном режиме. Аварийно-восстановительные работы на «взмывшем в небо» деформационном шве завершены, сообщает 25 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Завтра неподалёку, на развязке с Московским шоссе, начнутся работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения. В связи с этим на 8 часов, с 22 часов 26 июня до 6 часов 27 июня, будут закрыты два съезда – с Московского шоссе со стороны Ленинградской области на внешнее и внутреннее кольца.

Работы проводит ООО СПК «Зелёный город». Место ремонта огородят водоналивными барьерами, водителей предупредят временные дорожные знаки и световая сигнализация.