Будапешт призвал Украину не оправдывать притеснение венгров враждой с Москвой

Непростые отношения Украины с Россией не должны служить прикрытием для притеснения прав венгров, проживающих в Закарпатье. Об этом в интервью телеканалу ТСН заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет «Лента.ру».

Он отметил, что Будапешт поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров. Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?» — поинтересовался глава МИД Венгрии.

Ранее в Закарпатской области прошли переговоры между главами МИД и минобразования Украины и Венгрии. На встрече обсуждался закон об образовании, который фактически вводит запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. Против принятия инициативы помимо Венгрии выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В Закарпатье проживают около 150 тысяч этнических венгров, которые владеют родным венгерским и русским языками, но не знают государственного украинского.